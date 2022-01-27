Месси обвинил Пике в своём уходе из "Барселоны"

Теги псжбарселоналионель мессижерар пике

Месси обвинил Пике в своём уходе из "Барселоны"

Фото инстаграм Жерара Пике

СМИ узнали об ухудшении отношений между форвардом ПСЖ Лионелем Месси и защитником "Барселоны" Жераром Пике.

По информации Sport.es, звёздный аргентинец считает бывшего одноклубника виновным в своём уходе из "блауграны".

По мнению Месси, испанец мог бы раньше пойти на снижение зарплаты, чтобы нападающий остался в "Барсе".

В итоге 34-летний футболист ушёл в ПСЖ, а Пике после этого согласился на уменьшение доклада, чтобы клуб получил возможность внести в заявку новичков.

Месси счёл действия центрбека предательством, из-за чего их отношения стали заметно хуже.

Не пропустите: Аудитория Месси в инстаграме достигла 304 миллионов. Больше только у двух человек. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Кристал Пэлас" хочет усилиться хавбеком сборной России

"Кристал Пэлас" хочет усилиться хавбеком сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов