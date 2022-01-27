Месси обвинил Пике в своём уходе из "Барселоны"

Фото инстаграм Жерара Пике

СМИ узнали об ухудшении отношений между форвардом ПСЖ Лионелем Месси и защитником "Барселоны" Жераром Пике.

По информации Sport.es, звёздный аргентинец считает бывшего одноклубника виновным в своём уходе из "блауграны".

По мнению Месси, испанец мог бы раньше пойти на снижение зарплаты, чтобы нападающий остался в "Барсе".

В итоге 34-летний футболист ушёл в ПСЖ, а Пике после этого согласился на уменьшение доклада, чтобы клуб получил возможность внести в заявку новичков.

Месси счёл действия центрбека предательством, из-за чего их отношения стали заметно хуже.

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