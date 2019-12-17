Месси объяснил, почему "Барселона" лучше играет с "Реалом" в Мадриде
Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал, за счёт чего "сине-гранатовые" успешнее противостоят мадридскому "Реалу" в гостях, а не дома.
"Играя на "Бернабеу", мы получаем больше свободных зон. "Реал" больше атакует, потому что положение хозяина обязывает их это делать, трибуны гонят их вперёд. На "Камп Ноу" они играют по-другому - опускаются ниже, играют плотнее и больше контратакуют, используя скорость своих нападающих. На "Бернабеу" мы играем 90 минут на равных. На "Камп Ноу" матчи более закрытые и сложные", - цитирует Месси Marca.
Напомним, что перенесённый матч 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом" состоится в среду, 18 декабря, в 22:00 по московскому времени.
32-летний Месси в течение карьеры играл против "сливочных" 36 раз и забил 24 гола.
Не пропустите: Артур пропустит матч с "Реалом". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Защитник "Локомотива" Рыбус перенёс операцию
-
"Краснодар" нацелился на аргентинского вингера
-
Погба пропустит матч Кубка Лиги из-за недомогания после свадьбы брата
-
Месси сравнил Азара и Роналду
-
ЦСКА объявил о продлении контракта с Кучаевым
-
Протестующие угрожают сорвать матч "Барселона" - "Реал"
-
Неймар назвал причину ухода из "Барселоны"
-
В шорт-лист "Челси" входят шесть атакующих игроков
-
"Локомотив" хочет добиться скидки при выкупе Жоау Мариу
-
"Лилль" интересуется хавбеком "Крыльев Советов"
-
Месси объяснил, почему "Барселона" лучше играет с "Реалом" в Мадриде
-
Певец Лешенко вошёл в новый консультативный совет "Динамо"
-
"Сампдория" нацелилась на защитника "Крыльев Советов"
-
Ван Перси объяснил, почему Гринвуд будет успешен в "Манчестер Юнайтед"
-
"Зенит" договорился с Семаком о продлении контракта
-
Серия А спровоцировала новый расистский скандал
-
Джикия: "Нужно поскорее забыть весь 2019-й футбольный год"
-
"Ренн" озвучил "Реалу" стоимость Камавинжа
-
Уткин прокомментировал вероятное назначение Слуцкого главным тренером "Рубина"
-
"Эвертон" отрицает договорённость с Анчелотти
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|16
|35
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10