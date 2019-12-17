Месси объяснил, почему "Барселона" лучше играет с "Реалом" в Мадриде

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Месси объяснил, почему "Барселона" лучше играет с "Реалом" в Мадриде

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал, за счёт чего "сине-гранатовые" успешнее противостоят мадридскому "Реалу" в гостях, а не дома.

"Играя на "Бернабеу", мы получаем больше свободных зон. "Реал" больше атакует, потому что положение хозяина обязывает их это делать, трибуны гонят их вперёд. На "Камп Ноу" они играют по-другому - опускаются ниже, играют плотнее и больше контратакуют, используя скорость своих нападающих. На "Бернабеу" мы играем 90 минут на равных. На "Камп Ноу" матчи более закрытые и сложные", - цитирует Месси Marca.

Напомним, что перенесённый матч 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом" состоится в среду, 18 декабря, в 22:00 по московскому времени.

32-летний Месси в течение карьеры играл против "сливочных" 36 раз и забил 24 гола.

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