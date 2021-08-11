Месси объяснил, почему выбрал ПСЖ

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Месси объяснил, почему выбрал ПСЖ

Фото твиттер ПСЖ

Новичок ПСЖ Лионель Месси рассказал, почему он принял предложение именно парижского клуба.

"После перехода в ПСЖ я чувствую себя счастливым. Благодарю руководство клуба. Всё прошло отлично. Я чувствую такое же желание побеждать, что и раньше. Вижу, какой здесь состав. Мы готовы бороться за все трофеи. Поэтому я и подписал контракт", - сказал аргентинец на пресс-конференции.

Напомним, что ПСЖ объявил о подписании 34-летнего футболиста во вторник вечером. Контракт между сторонами заключен по схеме "2+1".

За парижан Месси будет выступать под 30-м номером. Дата его дебюта за новую команду пока неизвестна.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Что и требовалось доказать!Алчный гнум свалил из-за денег и позора ( который он сам устраивал ) в ЛЧ!Мда... Вискас Эль Барса!Хе-хе ...

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killerduk
Питер

Потому что гном гномыч обосрется как всегда

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lesnovsky

Не вам, нищим москалям это судить... Даже, если вы из питера... Сидите тихо, обнуленные... Хе-хе-хе...

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