Месси объяснил свои критические слова в адрес "Барселоны" после ухода Суареса

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси объяснил, почему он раскритиковал каталонский клуб из-за ухода из команды уругвайского форварда Луиса Суареса. Тогда Месси написал: "Ты не заслужил, чтобы тебя так выгнали из команды".

"Тогда я говорил то, что чувствовал. Мне было нелегко. Многие люди могли подумать: "Возможно, он мог заткнуться", как я делал в других случаях. Но в последнее время произошло столько событий, которые задели меня. Поэтому я просто выразил свои чувства", - цитирует Месси Sport.es.

Напомним, что 33-летний Суарес перешел в мадридский "Атлетико" на правах свободного агента.

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