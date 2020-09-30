Месси объяснил свои критические слова в адрес "Барселоны" после ухода Суареса
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси объяснил, почему он раскритиковал каталонский клуб из-за ухода из команды уругвайского форварда Луиса Суареса. Тогда Месси написал: "Ты не заслужил, чтобы тебя так выгнали из команды".
"Тогда я говорил то, что чувствовал. Мне было нелегко. Многие люди могли подумать: "Возможно, он мог заткнуться", как я делал в других случаях. Но в последнее время произошло столько событий, которые задели меня. Поэтому я просто выразил свои чувства", - цитирует Месси Sport.es.
Напомним, что 33-летний Суарес перешел в мадридский "Атлетико" на правах свободного агента.
Не пропустите: Лионель Месси выступил с обращением к болельщикам "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14