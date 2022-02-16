Месси обыграл "Реал" впервые с 2019 года

Фото: сайт ПСЖ

ПСЖ одержал победу над "Реалом" (1:0) в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Таким образом, прервалась серия нападающего парижан Лионеля Месси без побед в матчах с мадридским клубом.

Последний раз Месси обыгрывал "Реал" в марте 2019 года, когда еще выступал за "Барселону". После этого было три поражения и одна ничья.

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