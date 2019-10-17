Месси оценил игровые качества ван Дейка

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о защитнике "Ливерпуля" Вирджиле ван Дейке.

"Ван Дейк - защитник, который умеет выжидать и хорошо чувствует момент, чтобы вступить в отбор. Он очень большой, быстрый и ловкий для своего роста. Вирджил впечатляет как в обороне, так и в атаке, потому что забивает много голов", - цитирует Месси Marca.

Напомним, что аргентинец и голландец, по мнению букмекеров и специалистов, считаются главными претендентами на "Золотой мяч" по итогам 2019 года.

Ранее ван Дейка признали лучшим игроком сезона по версии УЕФА, а Месси - футболистом года ФИФА.

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