Месси оценил шансы "Барселоны" выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне

Капитан "Барселоны" Лионель Месси порассуждал о том, относится ли его команда к фаворитам текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

"Мы однозначно не победим в ЛЧ, если будем играть так же, как в последних матчах перед остановкой сезона. Возможно, пауза пойдёт нам на пользу. У меня никогда не было сомнений в составе нашей команды и в том, что нам по силам выиграть все возможные турниры. Но только если мы не продолжим играть так, как играли до этого", - цитирует Месси Sport.es.

Напомним, что "Барселона" не становилась триумфатором Лиги Чемпионов уже пять лет.

Звёздный аргентинец ранее выигрывал главный еврокубок четыре раза - в 2006, 2009, 2011 и 2015 годах.

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