Месси оценил шансы "Барселоны" выиграть требл в текущем сезоне
Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о перспективах своей команды выиграть все турниры в нынешнем сезоне.
"Мы продвинулись немного вперёд, но нам нужно идти шаг за шагом. Теперь нужно вернуться к матчам Ла Лиги, не расслабляться и выиграть титул. Тогда мы сможем провести полуфинальный матч ЛЧ так, как он того заслуживает", - цитирует 31-летнего аргентинца Mundo Deportivo.
Напомним, что "Барселона" уверенно лидирует в Примере, опережая идущий вторым "Атлетико" на 9 очков. В финале Кубка Испании каталонцы сыграют с "Валенсией". В 1/2 финала Лиги Чемпионов "сине-гранатовые" встретятся с победителем пары "Ливерпуль" - "Порту".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта Виго
|32
|32
|18
|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25