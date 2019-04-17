Месси оценил шансы "Барселоны" выиграть требл в текущем сезоне

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Месси оценил шансы "Барселоны" выиграть требл в текущем сезоне

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о перспективах своей команды выиграть все турниры в нынешнем сезоне.

"Мы продвинулись немного вперёд, но нам нужно идти шаг за шагом. Теперь нужно вернуться к матчам Ла Лиги, не расслабляться и выиграть титул. Тогда мы сможем провести полуфинальный матч ЛЧ так, как он того заслуживает", - цитирует 31-летнего аргентинца Mundo Deportivo.

Напомним, что "Барселона" уверенно лидирует в Примере, опережая идущий вторым "Атлетико" на 9 очков. В финале Кубка Испании каталонцы сыграют с "Валенсией". В 1/2 финала Лиги Чемпионов "сине-гранатовые" встретятся с победителем пары "Ливерпуль" - "Порту".

Не пропустите: Месси: "Мне повезло и с первым, и со вторым голом". | http://soccernews.ru

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