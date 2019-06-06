Месси оценил шансы сборной Аргентины выиграть Кубок Америки



Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих ожиданиях от Кубка Америки-2019.

"Мы всегда играем за сборную с огромным желанием. Сейчас наша команда переживает процесс смены поколений. У новых игроков за плечами не так много матчей за сборную. Для многих из них Кубок Америки станет первым официальным турниром за сборную. Мы постараемся его выиграть, но Аргентина не является фаворитом", - приводит слова Месси TyC Sports.

Напомним, что турнир состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Аргентина сыграет в группе В вместе с командами Колумбии, Парагвая и Катара.

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