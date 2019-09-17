Месси оценил соперников "Барселоны" в Лиге Чемпионов



Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о соперниках каталонского клуба в групповом этапе Лиги Чемпионов.

"Лига Чемпионов это ровный турнир. Здесь собраны только лучшие команды. Вот почему этот турнир особенный. У нас в группе есть "Боруссия", с который мы ни разу не играли при мне. Когда я увидел их стадион по телевизору, то он понравился мне из-за фанатов клубов.

Также мы сыграем с "Интером". Мы встречались с ними в группе в прошлом сезоне, но я не играл из-за травмы. У нас сложная, но интересная группа", - приводит слова Месси официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в группе с "Барселоной" также выступит пражская "Славия".

"Барселона" стартует в Лиге Чемпионов гостевым матчем с дортмундской "Боруссией". Встреча состоится 17 сентября и начнется в 22:00 мск.

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