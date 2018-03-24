Месси оценил свои шансы сыграть против Испании

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси, скорее всего, сыграет в товарищеской игре с Испанией.

"Какое-то время меня мучает повреждение приводящей мышцы. Я всегда хочу играть. До Чемпионата Мира ещё далеко, так что было принято решение подождать и отдохнуть во время матча с Италией. Но я с оптимизмом смотрю на свою возможность сыграть против сборной Испании" - приводит слова Месси Football.net.

Напомним, что без Месси сборная Аргентины одержала победу над Италией (2:0).

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