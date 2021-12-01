Месси оценил свои шансы выиграть еще один "Золотой мяч"

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Месси оценил свои шансы выиграть еще один "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился мнением о своих шансах выиграть "Золотой мяч" еще раз.

"Я не думаю о еще одном "Золотом мяче". Мне некогда думать об индивидуальных призах. Мои мысли связаны с успехами команды. Нашей целью является завоевание всех трофеев. Мы работаем каждый день и движемся по направлению к нашим целям", - приводит слова Месси официальный сайт французского клуба.

Напомним, что 34-летний Месси завоевал "Золотой мяч" в седьмой раз в карьере и это является мировым рекордом. Ближайшим преследователем является португалец Криштиану Роналду, который выигрывал награду пять раз.

Не пропустите: Месси порассуждал о своих успехах в 2021 году. | http://soccernews.ru
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