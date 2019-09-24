Месси оценил уровень 16-летнего Фати

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Месси оценил уровень 16-летнего Фати
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси высказался об одноклубнике 16-летнем нападающем Анссумане Фати.

"Фати впечатлил меня в первый же день, когда я его увидел. Он является качественным футболистом, но нельзя торопить его и оказывать на него давление. Нужно не дать шумихе помешать ему прогрессировать. У него есть все, чтобы вырасти в превосходного футболиста", - приводит слова Месси Marca.

В нынешнем сезоне Фати провел за каталонский клуб пять матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с каталонцами действует до лета 2021 года.

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