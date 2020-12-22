Месси оценил выступления "Барселоны" в чемпионате Испании

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о выступлениях каталонского клуба в нынешнем сезоне.

"Мы стремимся к победе во всех турнирах, это всегда является целью "Барселоны". Наша игра улучшается, но у нас были сложности, нам нельзя было терять столько очков.

Мы заслуживали большего в матчах с "Алавесом" и "Хетафе". Также мы не по делу проиграли "Реалу". Если бы мы использовали свои шансы, то не попали бы в такую ситуацию", - приводит слова Месси Diario Sport.

"Барселона", набрав в 13 матчах 21 очко, занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание каталонцев от лидирующего "Атлетико" составляет восемь очков.

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