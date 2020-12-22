Месси оценил выступления "Барселоны" в чемпионате Испании

1 Теги лионель мессибарселона

Месси оценил выступления "Барселоны" в чемпионате Испании

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о выступлениях каталонского клуба в нынешнем сезоне.

"Мы стремимся к победе во всех турнирах, это всегда является целью "Барселоны". Наша игра улучшается, но у нас были сложности, нам нельзя было терять столько очков.

Мы заслуживали большего в матчах с "Алавесом" и "Хетафе". Также мы не по делу проиграли "Реалу". Если бы мы использовали свои шансы, то не попали бы в такую ситуацию", - приводит слова Месси Diario Sport.

"Барселона", набрав в 13 матчах 21 очко, занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание каталонцев от лидирующего "Атлетико" составляет восемь очков.

Не пропустите: Месси в рекордный раз получил приз лучшему бомбардиру Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Похоже,кто-то не выкладывается на 100%...Да,Лео?И судьям вроде бы заносили перед началом сезона ...

Ответить

главное

Агент бразильца Пепе отреагировал на интерес "Зенита"

Агент бразильца Пепе отреагировал на интерес "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов