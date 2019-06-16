Месси очень нужны трофеи со сборной, но его влияние все портит - Кубок Америки 2019 это подтверждает

В начале июня – как раз перед началом Кубка Америки 2019 – сборная Аргентины выиграла свой первый трофей с 1993 года. Им стал полуофициальный Кубок Сан-Хуана. Главных выводов по этому поводу оказалось два: (а) Месси все же не уйдет на пенсию без международного трофея; (б) Аргентина получила хороший заряд перед грядущим континентальным кубком. Однако, первый матч с Колумбией (который "бело-голубые" проиграли со счетом 2:0) показал, что дела внутри команды все еще идут неважно, и Аргентина рискует повторить свою участь на Чемпионате Мира год назад. Тогда Месси и компания порядком помучились и вылетели от рук будущих финалистов – Хорватии и Франции.

Эпоха после мундиаля выглядела для "бело-голубых" весьма неоднозначно. С одной стороны, Аргентина начала этап трансформации, а с другой – эта трансформация совершенно не похожа на подобный процесс во множестве топ-сборных этого мира. На место тренера был назначен Лионель Скалони (теска главной звезды команды). Ранее он работал помощником Хорхе Сампаоли, но никогда не имел дело с самостоятельной работой. Его игровая карьера тоже не была наполнена фантастическими победами. В сборной он занимал место правого защитника, а потому прорваться в основной состав было практически невозможно из-за авторитета другого правого бека – Хавьера Дзаннетти. Что касается футболистов, то команда прошла абсолютную реинкарнацию. Сразу после Чемпионата Мира в ней осталось всего 5 игроков, которые переживали тот позор. Сейчас таковых 8 (благодаря Месси).

Первые результаты при новом тренере были не такими уж и безнадежными (во всяком случае, фраза Марадоны о том, что при этом наставнике Аргентину ждет разве что чемпионат мира по гонкам на мотоциклах, выглядела не совсем актуальной) – 6 из 9 встреч были выиграны. При этом команда пропустила лишь 5 голов при не самой звездной линии защиты. Ожидалось, что у Скалони будут проблемы с атакой, ведь Игуаин завершил карьеру, Дибала и Икарди играли не так уж и много и в целом провели не самый лучший сезон, Месси вроде бы как повесил международные бутсы на гвоздь, а Ди Мария и Агуэро пролетали мимо приглашений. Но даже здесь у Скалони не было проблем, ведь его выручил нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес. 21-летний футболист смог забить 4 гола в 6 матчах – это один из лучших показателей для аргентинских форвардов за последние годы.

Весь механизм Скалони начал рушится из-за Месси, который приехал на Кубок Америки 2019. Во-первых, техничный, быстрый, а главное – продуктивный вингер, который сыгрался со своими партнерами, присел на скамейку запасных. В присутствии игрока подобного калибра Мартинес может рассчитывать разве что на место в запасе. И матч с колумбийцами это в полной мере продемонстрировал. Во-вторых, как стало известно из европейских СМИ, аргентинец привлек своих старых друзей, чтобы с их помощью постараться выиграть международный трофей. К примеру, Серхио Агуэро прямым текстом заявил, что весной ему позвонил Месси и пообещал место в сборной. Безусловно, наличие такого мастера, который провел фантастический сезон в "Манчестер Сити" ни в коем случае не считается проблемой мирового масштаба. Вопрос ли в том, сможет ли Скалони в течении двух матчей кардинально перестроить игру под этих исполнителей. Колумбия показала, что это слишком короткие сроки. В-третьих, игра под Месси ломает и остальные позиции. Ранее главный тренер стоил центр поля от своих двух лучших исполнителей на этом месте – Паредеса и Ло Чельсо. Их взаимодействие в схеме 4-3-3 было на высоком уровне, однако теперь экс-футболист "Зенита" вынужден играть от ворот до ворот, чтобы создавать должную поддержку, а эта роль не совсем основная в резюме Паредеса. А Ло Чельсо и вовсе рискует сидеть на скамейке, поскольку тренерскому штабу не совсем нравится его взаимодействие с Месси.

Абсолютно очевидно, что Месси приехал (вернулся) в сборную, чтобы выиграть с ней трофей. Иначе он рискует так и остаться гением, который не привел свою страну к величию. В этом плане ему не избежать сравнения с Марадоной, который в свое время, благодаря индивидуальным действиям, дотащил Аргентину не просто до финала Чемпионата Мира (как Месси), а выиграл его. Однако, матч с Колумбией очень четко показал, что ожидания после отборочного цикла совершенно не оправдываются. И нельзя сказать, что во всем виноват главный тренер, как считают многие. Здесь нужно просто оценить ситуацию: Скалони целый год строил команду, взращивал ее и укреплял связи внутри коллектива, а в итоге он приехал на турнир с совсем не той сборной, с которой работал целый год. Думаем, предыдущие аргументы вас убедили, что дело не только в парочке новых футболистов для состава, а в тех игровых связях, которые эта пара "человечков" поломала. И Скалони должен решить эту головоломку за неделю, а не за год!

Сейчас сборная Аргентины имеет лишь одно оружие – силу Месси. Первый матч показал, что все будет зависеть от Лео и от его способности "тащить" команду. Если этого не произойдет, то до трофея "бело-голубые" вряд ли дотянуться. Особенно на фоне того, что главный конкурент – Бразилия – на данном этапе выглядит куда предпочтительней. Что ж, дальнейшие перспективы будут видны в двух последних матчах группового этапа. А пока стоит отмечать, что возвращение Месси в сборную – это как символ всех тех проблем, которые начали преследовать Аргентину еще после Чемпионата Мира 2014 года и двух поражений в американских кубках от Чили.

Игорь Малиенко | soccernews.ru