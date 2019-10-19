Месси: "Очевидно, что я останусь в "Барселоне" до конца карьеры"

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Месси: "Очевидно, что я останусь в "Барселоне" до конца карьеры"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси дал понять, что не планирует уходить в другой клуб вплоть до завершения карьеры.

"Недавно мы обсуждали продление контракта. Но я не хочу, чтобы меня связывали с клубом долгосрочные обязательства. Не уверен, что буду комфортно себя чувствовать. Например, я не хочу, чтобы у меня продолжало действовать соглашение, если я буду не в порядке. У меня есть намерения продолжать соревноваться до тех пор, пока я буду чувствовать себя хорошо физически. Впрочем, очевидно, что я останусь в "Барселоне" до конца карьеры", - цитирует аргентинца Goal.com.

Напомним, что Месси является воспитанником "Барселоны" и провёл всю карьеру в каталонском клубе.

32-летний форвард дебютировал за "сине-гранатовых" в ноябре 2003 года и с тех пор забил 604 гола в 692 матчах.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Действительно, что диалог бессмысленный. Ты упрямый как осёл, хоть сам же хорошо понимаешь, что таких как Месси на этой планете нет, и не будет!!!

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OkTawius
Димон

Резюмирую главные месседжи: у Роналду в 34 года более одного голевого действия за матч в дебютном сезоне в славящейся обороной Серии А - это "обосрался", у Месси стабильно по полматча пеших прогулок - он тащит и полузащиту, и атаку. Что не так с моей сумасшедшей собеседницей?)

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

он тащит и полузащиту, и атаку ____________________________________________________________________________________________________________ а что, разве это не так? ....Ведь он не только больше всех забивает, а и больше всех ассистирует в Лиге Чемпионов, и в 5 ТОП чемпионатов.

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OkTawius
Димон

ну так это всё благодаря грамотно подобранным партнёрам по команде. Или он ассисты самому себе отдаёт, оленья твоя голова? Вспомнить хотя бы недавний матч с "Интером". Месси отдал голевую на Суареса, хотя забитый мяч чистая заслуга уругвайца и его индивидуального мастерства. Но капнуло в статистику Месси, чтобы потом такие как ты дрочеры пищали на каждом углу

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Ну ты и тупарь. Задача форварда ходить пешком, чтоб в определённый момент "выстрелить", и сделать разницу. .....Для этого он и экономит силы, чтоб наказывать команду соперников. Именно поэтому, он и унижает всякие Реалы и Ливерпули, что "ходит пешком".

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OkTawius
Димон

как можно тащить и полузащиту, и атаку, ходя пешком полматча? Ты реально не раздупляешь, что несёшь бред? Остальные игроки работают и за себя, и за ещё одного пешехода, а Месси потом выстреливает, всё верно. Это не только его касается, а и Роналду, и многих других. Но никто не говорит тупые бредни о том, что Роналду и многие другие тащат полузащиту и атаку

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OkTawius
Димон

ну Хрыстя тупая баба это понятно, есть барсуки вменяемые на этой ветке?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

ты, БОРАН! Хоть раньше я думал что ты только прикидывался!

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OkTawius
Димон

Боран))) бля, тули уже к чёрту, я хочу послушать адекватных людей)

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

С его приходом, Ювентус даже кубок не выиграл, который до его прихода Ювентус выигрывал четыре года подряд. Про Аякс вообще молчу, с которым он сам сказал что обосрался.

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OkTawius
Димон

капец у тебя аргументы)) используем твою же логику только в отношении Месси. Получается, Кубок не выиграл, в ЛЧ с "Ливерпулем" обосрался. Худший сезон. Зацени свою логику, ёпта)

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

ДурачОк, Месси просто в одиночку вытащил Барсу туда где она была, даже в матче с Ливерпулем Месси лично подарил победу барсе, главная задача была не пропустить пачку голов в ответном матче и того сделать не смогли. Один человек не может отрабатывать на всех позициях, но Месси умудряется полностью закрывать и атаку и полузащиту.

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OkTawius
Димон

какой же ты забавный) водиночку он забил гол "Атлетику" когда-то в финале Кубка, а описанное тобой - это охеренная командная работа, которая упирается в Месси. Он просто по-другому играть не умеет, ему нужно быть примой. И когда всё получается - вы его боготворите, когда нет - Вальверде физрук)) ни для кого не секрет, что Месси по тайму в каждом матче пешком ходит, но для отчаянных дрочеров типа тебя он "умудряется полностью закрывать и атаку и полузащиту"...это просто феерия глупости и некомпетентности))

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Вальверде точно физрук. Потому что три последних ЛЧ (Ливерпуль, Рим и Турин) Барса проседала именно в выездных матчах, где нужно было элементарно надежно сыграть в обороне, а Месси мог бы вообще на поле не выходить. ....Месси конечно уникальный футболист, но и не в силах забить больше чем привозит защита, дурачОк!

OkTawius
Димон

Так и останется загадкой, способен ли Месси на что-то за пределами системы "Барсы". Понятно, что барсучки-дурачки будут писяться кипятком ещё лет 50 от одного упоминания Лео, но люди, умеющие мыслить критически, понимают, что речь идёт об игроке одной команды. Даже всеми нелюбимый антипод Месси не побоялся после 30 рвануть в незнакомую Серию А и добиться там отличных для своего возраста результатов. А Лео зассал, но в принципе пусть это называется "верностью клубу"))

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Чего ж он там добился? Стал чемпионом в клубе где и без него семь раз подряд Ювентус был чемпионом? ........Ты тупой больше чем я думал.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

*мало того, он там вообще обосрался, забил все 21 гол, и то, из них ПЯТЬ голов с пенальти! )))))

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OkTawius
Димон

ну а с твоим "пониманием" футбола всё понятно, дальше статистики голов ты вообще не смотришь. Тогда понятно, почему ты так обтекаешь от Месси, он же больше всех забивает) Логика предельно ясна)

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

читай выше, дурачОк!

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

*всего

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OkTawius
Димон

а вот и первый барсучок-дурачок подтянулся, который кроме дежурного оскорбления аргументов не наскрёб в виду отсутствия мозгов

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Если прийти в чемпионат одной команды, и обосраться в ней это называется "добился успехов", то ты прав на все 100 )))))))

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OkTawius
Димон

21 гол + 11 ассистов в 31 матче для 34-летнего игрока, который после эйбаров и мальорок попал в чемпионат, специализирующийся на тактике и обороне. Если это "обосрался", то действительно продолжать диалог бессмысленно)

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