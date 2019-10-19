Месси: "Очевидно, что я останусь в "Барселоне" до конца карьеры"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси дал понять, что не планирует уходить в другой клуб вплоть до завершения карьеры.

"Недавно мы обсуждали продление контракта. Но я не хочу, чтобы меня связывали с клубом долгосрочные обязательства. Не уверен, что буду комфортно себя чувствовать. Например, я не хочу, чтобы у меня продолжало действовать соглашение, если я буду не в порядке. У меня есть намерения продолжать соревноваться до тех пор, пока я буду чувствовать себя хорошо физически. Впрочем, очевидно, что я останусь в "Барселоне" до конца карьеры", - цитирует аргентинца Goal.com.

Напомним, что Месси является воспитанником "Барселоны" и провёл всю карьеру в каталонском клубе.

32-летний форвард дебютировал за "сине-гранатовых" в ноябре 2003 года и с тех пор забил 604 гола в 692 матчах.

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