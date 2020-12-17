Месси одержал 300-ю победу в составе "Барселоны" на "Камп Ноу"

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Месси одержал 300-ю победу в составе "Барселоны" на "Камп Ноу"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси достиг юбилейной отметки по числу побед на "Камп Ноу".

В среду "сине-гранатовые" на своём поле одолели "Реал Сосьедад" (2:1) в перенесённой встрече 19-го тура Примеры.

Как сообщает Opta, звёздный аргентинец выиграл 300-й матч во всех турнирах на домашней арене "блауграны".

211 побед Месси пришлось на Примеру, 53 - на Лигу Чемпионов, 30 - на Кубок Испании и 6 - на Суперкубок страны.

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