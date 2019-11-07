Месси одобрил назначение Гальярдо на пост главного тренера "Барселоны"

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Месси одобрил назначение Гальярдо на пост главного тренера "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поддерживает назначение Марсело Гальярдо на пост главного тренера "сине-гранатовых".

По информации Mundo Deportivo, аргентинец выбрал своего соотечественника, поскольку другие его фавориты - Хосеп Гвардиола и Маурисио Почеттино - не заинтересованы в работе на "Камп Ноу".

Напомним, что сейчас "блауграну" возглавляет Эрнесто Вальверде. Команда лидирует в Примере и в группе Лиги Чемпионов.

Гальярдо является наставником "Ривер Плейт". Ранее сообщалось, что он уйдёт в "Барсу" в декабре.

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