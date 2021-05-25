Месси одобрил переход Вейналдума в "Барселону"

Фото инстаграм Джорджиньо Вейналдума

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум с высокой долей вероятности продолжит карьеру в "Барселоне".

Как сообщает журналист Sky Sport Italia Маттео Моретто, переход 30-летнего футболиста уже одобрил капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси.

Также подписание голландского хавбека поддерживает главный тренер Рональд Куман, однако он сам может покинуть команду летом.

Ожидается, что Вейналдум заключит с "Барсой" контракт до июня 2024 года.

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