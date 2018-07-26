Месси одобрил подписание игрока, трансфер которого продвигает Вальверде

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси одобрил подписание своим клубом полузащитника "Валенсии" Дани Парехо.

Так, по сведениям испанской прессы, 31-летний аргентинец поддержал инициативу главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде, с подачи которого "сине-гранатовые" и обратили внимание на 29-летнего хавбека "летучих мышей".

Напомним, "Барселона" готова уступить своего игрока "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru