Месси одобрил подписание игрока, трансфер которого продвигает Вальверде

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Месси одобрил подписание игрока, трансфер которого продвигает ВальвердеВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси одобрил подписание своим клубом полузащитника "Валенсии" Дани Парехо.

Так, по сведениям испанской прессы, 31-летний аргентинец поддержал инициативу главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде, с подачи которого "сине-гранатовые" и обратили внимание на 29-летнего хавбека "летучих мышей".

Напомним, "Барселона" готова уступить своего игрока "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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