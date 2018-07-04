Месси одобрил подписание Виллиана

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Месси одобрил подписание ВиллианаВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси одобрил подписание своим клубом вингера лондонского "Челси" Виллиана.

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинец высоко оценивает игровые качества бразильца, которые тот отменно проявил в очной встрече их команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов прошлого сезона. Кроме того, пятикратный обладатель "Золотого мяча" получил хорошие отзывы о своем соотечественнике от нынешнего партнера по клубу Филиппе Коутиньо и бывшего - Неймара.

Напомним, Месси выступает за продажу пяти игроков "Барселоны". | soccernews.ru

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