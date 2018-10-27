Месси одобряет обмен Дембеле на звезду АПЛ

Теги барселоналионель мессиусман дембелемохамед салахливерпуль

Месси одобряет обмен Дембеле на звезду АПЛКапитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси одобряет возможное расставание своего клуба с вингером Усманом Дембеле.

Так, согласно сведениям goal.com, который ссылается на испанскую прессу, ведущий бомбардир "сине-гранатовых" хочет, чтобы француза на "Камп Ноу" заменил лидер атак "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Дембеле перебрался в "Барселону" летом 2017-го года из дортмундской "Боруссии" за 115 миллионов евро. С тех пор в 34 играх за клуб он забил 9 мячей и сделал 8 результативных передач.

Напомним, "Барселона" заинтересована в обмене Дембеле на Салаха. | soccernews.ru

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