Месси оформил 40-й хет-трик в составе "Барселоны"

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Месси оформил 40-й хет-трик в составе "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси забил три гола в ворота "Леганеса" в матче 31-го тура испанской Примеры.

Как сообщает Mister Chip, это 40-й хет-трик 30-летнего аргентинца в составе "сине-гранатовых": 29 - в чемпионате, 7 - в еврокубках, 3 - в Кубке Испании, 1 - в Суперкубке Испании.

Стоит отметить, что Месси - второй игрок в истории испанского футбола, оформивший 40 хет-триков. Впереди только нападающий "Реала" Криштиану Роналду (44). 

Не пропустите: Месси - первый за 11 лет игрок, забивший в одном сезоне Примеры шесть голов со штрафных. | http://soccernews.ru

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