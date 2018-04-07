Месси оформляет хет-трик, "Барселона" побеждает "Леганес"

Субботнюю программу 31-го тура испанской Ла Лиги закрывал поединок на "Камп Ноу", где "Барселона" принимала "Леганес". Фаворит этого матча усматривался довольно легко. Блестяще играющие в чемпионате и Лиге чемпионов каталонцы редко когда оступаются на своем поле. Поэтому и в этот раз специалисты прочили команде Эрнесто Вальверде уверенную победу.

События первого тайма лишь подтвердили прогнозы. "Барселона" имела тотальное преимущество во владении мячом и создала немалое количество моментов для взятия ворот. Другое дело, что первый гол каталонцы забили лишь во второй половине тайма. Что касается "пепинерос", то до перерыва они ровным счетом ничего не создали.

Еще до первого взятия ворот "сине-гранатовые" упустили ряд хороших моментов. К 20-й минуте каталонцы трижды пробивали прицельно. Однако выстрел Коутиньо парировал Кульяр. А следом отличный шанс был у Луиса Суареса, но целя в левую от себя "шестерку" уругваец промахнулся.

Через пару минут Суарес снова был на острие и в этот раз после передачи Месси бил с убойной позиции, но каким-то чудом угодил в голкипера "Леганеса". И только после этого настало время уже самого Лионеля. На 26-й минуте Сиовас с нарушением правил остановил аргентинца на подступах к штрафной. Месси выполнил штрафной идеально, отправив мяч впритирку со штангой – 1:0.

А вскоре "Барселона" отметилась и вторым забитым мячом. Коутиньо выполнил проникающий пас по центру на Месси. Тот протиснулся между двух защитников, укрыл сферу корпусом от Рауля Гарсии и с 10 метров покатил снаряд под опорную ногу Куэльяра – 2:0. Дело было сделано и тайм можно было доигрывать в неспешном темпе.

В перерыве наставник "Леганеса" Асьер Гаритано решился на одну замену, выпустив Бове вместо Амрабата. Замена едва не сработала на 49-й минуте. Эль-Жар получил пас на правом крае и навесил на дальний угол вратарской, где Бове продавил Семеду и пробил головой – сфера пролетела над "девяткой".

Однако этот эпизод вдохновил гостей на новые походы к воротам тер Штегена. Благо, "Барселона" выглядела расслабленной и многое позволяла сопернику. В итоге в середине тайма "Леганес" смог вернуть в матч интригу. Габриэл точным пасом нашел на подступах к штрафной каталонцев Эль-Жара, а тот, обработав мяч, выстрелил в дальний угол. Сфера немного задела ногу Сержи Роберто и влетела в сетку – 2:1.

Лишь после этого "сине-гранатовые" задвигались, стараясь как можно быстрее вернуть преимущество в два мяча. Уже через пять минут хороший шанс был у Месси. Лионель оказался перед штрафной и попытался перекинуть мяч через вышедшего из ворот Куэльяра. Голкипер "Леганеса" на самой линии сыграл руками, достав мяч над собой. А вскоре Луис Суарес пробивал по воротам, но это был не его день.

И все же "Барселона" добилась своего. На 87-й минуте Ракитич сыграл на Дембеле в район линии штрафной, а Усман сделал пас на линию вратарской. Защитник пытался выбить сферу, но срезал мяч точно на Месси. Лионель выиграл корпусом борьбу у Сальдуа и с левой внешней стороной стопы мягко перебросил мяч над падающим навстречу Куэльяром – 3:1.

Но и на этом игра не успокоилась. В концовке основного времени матча гостям удалось создать настоящий пожар в штрафной каталонцев, но ни Бове, ни Эль-Жар не смогли нанести удар по воротам.

В итоге "Барселона" берет запланированные три очка, и в воскресенье будет болеть за ничью в мадридском дерби.

"Барселона" – "Леганес" – 3:1

Голы: Месси, 27 – 1:0. Месси, 32 – 2:0. Эль-Жар, 68 – 2:1. Месси, 87 – 3:1.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Вермален, Роберто (Альба, 74), Ракитич, Гомеш, Дембеле (Д.Суарес, 88), Коутиньо (Иньеста, 81), Л.Суарес, Месси.

"Леганес": Куэльяр, Бустинса, Сальдуа, Сиовас, Рауль Гарсия, Перес (Герреро, 78), Эрасо (Брашанац, 60), Габриэл, Эль-Жар, О.Рамос, Амрабат (Бове, 46).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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