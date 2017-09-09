Месси оформляет хет-трик: "Барселона" разбивает "Эспаньол" в дерби Каталонии

Субботняя программа третьего тура испанской Ла Лиги закрывалась каталонским дерби, в рамках которого "Барселона" принимала "Эспаньол" на "Камп Ноу". Этот поединок обещал быть центральным, потому как ранее "Валенсия" и "Атлетико" не оправдали ожидания, расстроив всех, как минимум, нейтральных болельщиков своей нулевой ничьей. Помимо "матрасников" также уже второй раз кряду потерял очки еще один претендент на чемпионство мадридский "Реал", поэтому подопечным Эрнесто Вальверде выпала возможность оторваться от главных конкурентов на четыре пункта.

Кроме того, для "Барсы" данная встреча воспринималась, как тренировка перед первым суперматчем в Лиге чемпионов 2017/2018 против туринского "Ювентуса", который в прошлом году на стадии четвертьфинала выбил "сине-гранатовых" из европейского турнира номер один и каталонский гранд, без сомнений, жаждет взять реванш. Эрнесто Вальверде сделал два изменения в стартовом протоколе по сравнению с прошлой встречей. На правом фланге обороны вышел Нелсон Семеду вместо Алеша Видаля. Также после травмы вернулся в состав Луис Суарес, а пожертвовать пришлось Серхи Роберто. Дорогостоящий новичок Усман Дембеле прогнозируемо остался на скамейке запасных.

Вдохновенно начали игру хозяева, с первых же минут побежав угрожать воротам Пау Лопеса. Иначе и не могло быть, "Барселона "установила тотальный контроль над мячом, но к чести "Эспаньола", гости изо всех сил старались выйти из под прессинга. Другое дело, что не очень выходило. Подопечные Кике Санчеса Флореса держались до 26-й минуты, после чего Лионель Месси открыл счет. Стоит признать, что в момент передачи Ракитича аргентинец находился в очевидном офсайде, а лайнсмен каким-то образом умудрился проспать этот эпизод.

Имея гандикап, "Барсе" еще легче стало расправляться с соперником. Еще до конца первого тайма Месси оформил дубль. Правда, на этот раз забил "чисто", замыкая прострельную передачи Жорди Альбы. "Попугаи" имели шанс сократить отставание к минимальному, но не хватило везения Пьятти, после удара которого сфера сотрясла штангу. Вторая половина встречи началась в том же духе. Уже спустя три минуты счет разгромным мог сделать Суарес, но удар пяткой уругвайца накрыл Пау Лопес. Дерби есть дерби – футболисты "Эспаньола" осознавали это, поэтому не ограничивались "отсидкой" на своей половине поля, но реализация в нечастых выпадах серьезно подводила.

На 67-й минуте "Барса" сделала счет разгромным. На этот раз неутомимый Месси оказался в нужное время и в нужно месте, с метров одиннадцати расстреляв дальний угол гостевых владений. Но и этим дело не ограничилось, в оставшееся время по разу забили Пике и Суарес. Последний отличился после голевой передачи, вышедшего на замену Усмана Дембеле.

Таким образом, "Эспаньол " в очередной раз не смог ничего противопоставить именитому соседу по городу на "Камп Ноу", а "Барса" благодаря разгромной победе закрепляется на вершине турнирной таблицы.

"Барселона" – "Эспаньол" – 5:0

Голы: Месси, 26 – 1:0, Месси, 35 – 2:0, Месси, 67 – 3:0, Пике, 87 – 4:0, Суарес, 90 – 5:0

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 73), Иньеста (Гомеш, 77), Месси, Деулофеу (Дембеле, 68), Суарес

"Эспаньол": Пау Лопес, Санчес (Наварро, 67), Лопес Силва, Эрмосо, Кариколь, Диоп, Фуэго, Дардер (Вила, 75), Баптистао, Пьятти (Серхио Гарсия, 57), Морено

Богдан Архипенко

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