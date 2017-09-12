Месси огорчает Буффона: "Барселона" разбивает "Ювентус" на "Камп Ноу"
В день открытия группового раунда Лиги чемпионов сезона 2017/2018 любители футбола имели за счастье наблюдать за очной битвой двух гигантов, настоящих тяжеловесов европейского футбола "Барселоны" и "Ювентуса". Дополнительный интерес поединку придавал тот факт, что именно "старая синьора" стала обидчиком каталонцев в прошлом розыгрыше евротурнира номер один, выбив итальянцев на стадии четвертьфинала. Ну а "Барса", естественно, помня об этом старалась на родном "Камп Ноу" взять реванш.
Более того, бескомпромиссность каталонско-туринского противостояния подчеркивается и статистикой, которая указывала на полный паритет в отношениях двух великих коллективов. Которая указывает не только на одинаковое количество викторий в споре друг с другом, но также и количество забитых мячей. Что "блаугранас", что "зебры" великолепно начали сезон в своих чемпионатах, где по итогам трех туров, что одни, что другие располагаются во главе турнирной таблицы. Нельзя не отметить, что команды претерпели неких кадровых изменений по сравнению с прошлым годом. В составе "Барселоны" больше всего бросалось в глаза отсутствие Неймара, который за рекордную сумму перешел в ПСЖ, а на его место был приобретен Усман Дембеле, впервые включенный в стартовый протокол. Мало того, что в летнее межсезонье расположение туринского клуба покинуло несколько ключевых исполнителей, так еще львиная доля футболистов стартового состава пребывают в лазарете.
Команды начали встречу в невысоком темпе. Хозяева прогнозируемо захватили инициативу, но первый опасный момент уже на пятой минуте создали гости. Де Шильо решился на прямой удар с дальней дистанции, но тер Штеген, вытянувшись в струну кончиками пальцев задел снаряд, не дав тому юркнуть в угол. В общем, пока туринцы не стеснялись бить из-за пределов штрафной площади, каталонцы в присущей им манере пытались разыграть до верного. В первой половине первого тайма особенно активен был Дембеле, который жаждал доказать себе и всем, что он стоит тех уплаченных за него денег дортмундской "Боруссии".
При спокойно игре в первом тайме "Барселона" имела всего пару неплохих моментов, чтобы расстроить Буффона и когда, казалось, все так и останется, хозяева неожиданно повели в счете. На 45-й минуте Месси переигрался с Суаресом, после чего отправил сферу точно в дальнюю "шестерку", таким образом, забив свой первый гол в ворота легендарного Джиджи. Забитый гол под занавес первой половины встречи вдохновил подопечных Эрнесто Вальверде. Второй тайм каталонский гранд начал еще более уверенно, уже в самом дебюте Месси едва не оформил дубль, пробивая практически с линии штрафной площади, но за "Ювентус" сыграла штанга.
Тем не менее, второго гола хозяев пришлось ждать недолго. На 56-й минуте Иван Ракитич оказался в нужное время в нужном месте и на добивании сыграл максимально точно. Пропустив второй, подопечные Массимилиано Аллегри окончательно посыпались, а еще в середине второго тайма счет разгромным сделал все тот же аргентинский лидер "блаугранас", который по-настоящему вошел во вкус. После этого, на поле ничего интересного не происходило. Каталонцы легко удержали победный счет.
Таким образом, "Барселона " берет убедительный реванш у обескровленного кадровыми потерями "Ювентуса" и по праву после первого тура примеряет статус главного фаворита группы "D".
"Барселона" – "Ювентус" – 3:0
Голы: Месси, 45 – 1:0, Ракитич, 56 – 2:0, Месси, 69 – 3:0
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Жорди Альба, Ракитич (Паулиньо, 77), Бускетс, Иньеста (Гомеш, 83), Месси, Дембеле (Серхи Роберто, 70), Суарес
"Ювентус": Буффон, Де Шильо (Стураро, 41), Барцальи, Бенатия, Алекс Сандро, Пьянич, Матюиди, Бентанкур (Бернардески, 63), Дибала, Дуглас Коста, Игуаин (Калигара, 87)
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Бенфика" - ЦСКА | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Пять лет без еврокубковых побед: "Спартак" отправляется в гости к "Марибору"
-
Харьков встречает Лигу чемпионов: "Шахтер" на старте турнира принимает "Наполи"
-
Возвращение "красных" в Лигу чемпионов: "Ливерпуль" стартует матчем против "Севильи"
-
Нули в пользу римлян: "Рома" сыграла вничью с "Атлетико"
-
Испанский арбитр помог ЦСКА впервые победить в Португалии
Лента новостей
-
Симеоне: "Вратарь "Ромы" был бесподобен"
-
Лукаку доволен дебютом в ЛЧ
-
Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"
-
Пять лет без еврокубковых побед: "Спартак" отправляется в гости к "Марибору"
-
Харьков встречает Лигу чемпионов: "Шахтер" на старте турнира принимает "Наполи"
-
Возвращение "красных" в Лигу чемпионов: "Ливерпуль" стартует матчем против "Севильи"
-
Моуринью: "После второго гола команда перестала играть серьёзно"
-
Гончаренко: "Залог нашей победы - удачная игра в защите"
-
"Барселона" - "Ювентус" - 3:0, "Олимпиакос" - "Спортинг Л" - 2:3 (обзоры)
-
"Челси" - "Карабах" - 6:0, "Рома" - "Атлетико" - 0:0 (обзор)
-
Аллегри: "Барселона" наказала нас за первую же ошибку"
-
"Бавария" - "Андерлехт" - 3:0, "Селтик" - ПСЖ - 0:5 (обзоры)
-
"Бенфика" - ЦСКА - 1:2, "Манчестер Юнайтед" - "Базель" - 3:0 (обзоры)
-
Лиссабонский "Спортинг" удержал победу над "Олимпиакосом"
-
"Челси" деклассировал "Карабах"
-
Нули в пользу римлян: "Рома" сыграла вничью с "Атлетико"
-
Испанский арбитр помог ЦСКА впервые победить в Португалии
-
"Бавария" разобралась с "Андерлехтом", ПСЖ разгромил "Селтик"
-
Месси огорчает Буффона: "Барселона" разбивает "Ювентус" на "Камп Ноу"
-
"Манчестер Юнайтед" дома наносит крупное поражение "Базелю"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|2
|ЦСКА Москва
|1
|3
|3
|Бенфика
|1
|0
|4
|Базель
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|1
|3
|2
|Бавария Мюнхен
|1
|3
|3
|Андерлехт
|1
|0
|4
|Селтик
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|1
|3
|2
|Атлетико Мадрид
|1
|1
|3
|Рома
|1
|1
|4
|Карабах
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|1
|3
|2
|Спортинг Лиссабон
|1
|3
|3
|Олимпиакос Пирей
|1
|0
|4
|Ювентус
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|0
|0
|2
|Марибор
|0
|0
|3
|Севилья
|0
|0
|4
|Спартак Москва
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|0
|0
|2
|Манчестер Сити
|0
|0
|3
|Наполи
|0
|0
|4
|Шахтер Донецк
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|0
|0
|2
|Монако
|0
|0
|3
|Порту
|0
|0
|4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|АПОЭЛ
|0
|0
|2
|Боруссия Дортмунд
|0
|0
|3
|Реал Мадрид
|0
|0
|4
|Тоттенхэм
|0
|0