Месси огорчает Буффона: "Барселона" разбивает "Ювентус" на "Камп Ноу"

В день открытия группового раунда Лиги чемпионов сезона 2017/2018 любители футбола имели за счастье наблюдать за очной битвой двух гигантов, настоящих тяжеловесов европейского футбола "Барселоны" и "Ювентуса". Дополнительный интерес поединку придавал тот факт, что именно "старая синьора" стала обидчиком каталонцев в прошлом розыгрыше евротурнира номер один, выбив итальянцев на стадии четвертьфинала. Ну а "Барса", естественно, помня об этом старалась на родном "Камп Ноу" взять реванш.

Более того, бескомпромиссность каталонско-туринского противостояния подчеркивается и статистикой, которая указывала на полный паритет в отношениях двух великих коллективов. Которая указывает не только на одинаковое количество викторий в споре друг с другом, но также и количество забитых мячей. Что "блаугранас", что "зебры" великолепно начали сезон в своих чемпионатах, где по итогам трех туров, что одни, что другие располагаются во главе турнирной таблицы. Нельзя не отметить, что команды претерпели неких кадровых изменений по сравнению с прошлым годом. В составе "Барселоны" больше всего бросалось в глаза отсутствие Неймара, который за рекордную сумму перешел в ПСЖ, а на его место был приобретен Усман Дембеле, впервые включенный в стартовый протокол. Мало того, что в летнее межсезонье расположение туринского клуба покинуло несколько ключевых исполнителей, так еще львиная доля футболистов стартового состава пребывают в лазарете.

Команды начали встречу в невысоком темпе. Хозяева прогнозируемо захватили инициативу, но первый опасный момент уже на пятой минуте создали гости. Де Шильо решился на прямой удар с дальней дистанции, но тер Штеген, вытянувшись в струну кончиками пальцев задел снаряд, не дав тому юркнуть в угол. В общем, пока туринцы не стеснялись бить из-за пределов штрафной площади, каталонцы в присущей им манере пытались разыграть до верного. В первой половине первого тайма особенно активен был Дембеле, который жаждал доказать себе и всем, что он стоит тех уплаченных за него денег дортмундской "Боруссии".

При спокойно игре в первом тайме "Барселона" имела всего пару неплохих моментов, чтобы расстроить Буффона и когда, казалось, все так и останется, хозяева неожиданно повели в счете. На 45-й минуте Месси переигрался с Суаресом, после чего отправил сферу точно в дальнюю "шестерку", таким образом, забив свой первый гол в ворота легендарного Джиджи. Забитый гол под занавес первой половины встречи вдохновил подопечных Эрнесто Вальверде. Второй тайм каталонский гранд начал еще более уверенно, уже в самом дебюте Месси едва не оформил дубль, пробивая практически с линии штрафной площади, но за "Ювентус" сыграла штанга.

Тем не менее, второго гола хозяев пришлось ждать недолго. На 56-й минуте Иван Ракитич оказался в нужное время в нужном месте и на добивании сыграл максимально точно. Пропустив второй, подопечные Массимилиано Аллегри окончательно посыпались, а еще в середине второго тайма счет разгромным сделал все тот же аргентинский лидер "блаугранас", который по-настоящему вошел во вкус. После этого, на поле ничего интересного не происходило. Каталонцы легко удержали победный счет.

Таким образом, "Барселона " берет убедительный реванш у обескровленного кадровыми потерями "Ювентуса" и по праву после первого тура примеряет статус главного фаворита группы "D".

"Барселона" – "Ювентус" – 3:0

Голы: Месси, 45 – 1:0, Ракитич, 56 – 2:0, Месси, 69 – 3:0

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Жорди Альба, Ракитич (Паулиньо, 77), Бускетс, Иньеста (Гомеш, 83), Месси, Дембеле (Серхи Роберто, 70), Суарес

"Ювентус": Буффон, Де Шильо (Стураро, 41), Барцальи, Бенатия, Алекс Сандро, Пьянич, Матюиди, Бентанкур (Бернардески, 63), Дибала, Дуглас Коста, Игуаин (Калигара, 87)

Богдан Архипенко

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