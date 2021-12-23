Месси оказал огромное влияние на социальные сети ПСЖ

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Месси оказал огромное влияние на социальные сети ПСЖФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Подписание аргентинского форварда Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен" оказал огромное влияние на социальные сети парижского клуба.

Как сообщает Goal.com, уже в первую неделю после официального объявления о трансфере аргентинца на соц.сети подписались 20 миллионов человек.

По информации источника, число подписчиков парижан после прихода Месси продолжает расти. Каждый месяц на их соц.сети подписывается в среднем 1 миллион человек.

"Сейчас мы вышли на рекордный для себя показатель – 150 миллионов подписчиков в социальных сетях. Мы показали самый высокий уровень вовлеченности за всю историю объявлений о трансферах", – сказал руководитель ПСЖ по спонсорским сделкам Марк Армстронг.

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