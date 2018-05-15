Месси оказался самым полезным игроком в текущем розыгрыше Ла Лиги

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Месси оказался самым полезным игроком в текущем розыгрыше Ла ЛигиФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси оказался самым полезным игроком в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Так, своими 34 забитыми мячами и 12 голевыми передачами 30-летний нападающий принес "сине-гранатовым" 24 очка в нынешнем чемпионате Испании. Этот показатель является лучшим среди всех игроков Примеры.

Напомним, Месси вплотную приблизился к выигрышу своей пятой "Золотой бутсы". | soccernews.ru

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