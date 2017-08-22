Месси: "Он вернулся"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси выложил в своем Instagram фотографию с Луисом Суаресом и Неймаром.

"Он вернулся", - подписал Месси фото, обратившись к защитнику каталонского клуба Жерару Пике.

Фото: МСН.

Стоит отметить, что Пике незадолго до ухода Неймара выложил фотографию с ним с подписью "Он остается".

Напомним, что 25-летний Неймар перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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