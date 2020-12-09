Месси опередил Дзюбу в рейтинге самых обсуждаемых спортсменов в "Одноклассниках"

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Месси опередил Дзюбу в рейтинге самых обсуждаемых спортсменов в "Одноклассниках"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал самым обсуждаемым спортсменом в социальной сети "Одноклассники" в 2020 году.

Месси опередил нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу, а также чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В первую пятерку также попали боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Топ-10 обсуждаемых спортсменов в "Одноклассниках" в 2020 году выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (футбол)
2. Артем Дзюба (футбол)
3. Хабиб Нурмагомедов (единоборства)
4. Конор Макгрегор (единоборства)
5. Криштиану Роналду (футбол)
6. Александр Овечкин (хоккей)
7. Александр Кокорин (футбол)
8. Неймар (футбол)
9. Александр Логинов (биатлон)
10. Алина Загитова (фигурное катание).

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