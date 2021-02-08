Месси опередил Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста десятилетия

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Месси опередил Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста десятилетия

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом прошедшего десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В борьбе за награду аргентинец опередил португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. В первую тройку также вошел испанский полузащитник японского клуба "Виссел Кобе" Андрес Иньеста.

Топ-10 игроков прошедшего десятилетия по версии IFFHS выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина)
2. Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия)
3. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе", Испания)
4. Неймар (ПСЖ, Бразилия)
5. Серхио Рамос ("Реал", Испания)
6. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия)
7. Роберт Левандовски ("Бавария", Польша)
8. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия)
9. Златан Ибрагимович ("Милан", Швеция)
10. Лука Модрич ("Реал", Хорватия)

Не пропустите: Месси находится в шаге от очередного рекорда Примеры. | http://soccernews.ru
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