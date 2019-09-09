Месси опередил Роналду в рейтинге игроков FIFA 20

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Месси опередил Роналду в рейтинге игроков FIFA 20

Компания Electronic Arts - разработчик футбольного симулятора FIFA, огласила рейтинги игроков в новой версии игры.

Первое место с рейтингом 94 занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Один балл ему уступил португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. В тройку лучших также вошел бразилец Неймар из ПСЖ.

Топ-10 рейтинга FIFA 20 выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона") - 94
2. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 93
3. Неймар (ПСЖ) – 92
4. Эден Азар ("Реал") – 91
5-6. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") – 91
5-6. Ян Облак ("Атлетико") – 91
7-10. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") – 90
7-10. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 90
7-10. Лука Модрич ("Реал") – 90
7-10. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") – 90

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Как Модрич остался 90,а Неймар до сих пор выше Азара?Удивительно!

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