Месси опередил Роналду в рейтинге игроков FIFA 20

Компания Electronic Arts - разработчик футбольного симулятора FIFA, огласила рейтинги игроков в новой версии игры.

Первое место с рейтингом 94 занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Один балл ему уступил португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. В тройку лучших также вошел бразилец Неймар из ПСЖ.

Топ-10 рейтинга FIFA 20 выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона") - 94

2. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 93

3. Неймар (ПСЖ) – 92

4. Эден Азар ("Реал") – 91

5-6. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") – 91

5-6. Ян Облак ("Атлетико") – 91

7-10. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") – 90

7-10. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 90

7-10. Лука Модрич ("Реал") – 90

7-10. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") – 90

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