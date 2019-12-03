Месси опередил ван Дейка в голосовании за "Золотой мяч" на 7 баллов

Опубликованы итоги голосования за обладателя "Золотого мяча" по итогам 2019 года.

Примечательно, что выигравший награду форвард "Барселоны" Лионель Месси опередил финишировавшего вторым защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка всего на 7 баллов.

1. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") – 686 баллов

2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль") – 679

3. Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус") – 476

4. Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль") – 347

5. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль") – 176

6. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) – 89

7. Алиссон Бекер (Бразилия, "Ливерпуль") – 67

8. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария") – 44

9. Бернарду Силва (Португалия, "Манчестер Сити") – 41

10. Рияд Махрез (Алжир, "Манчестер Сити") – 33.

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