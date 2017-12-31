Месси определил альтернативу Коутиньо

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Месси определил альтернативу КоутиньоВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси определил альтернативу главной трансферной цели своего клуба в январе в лице полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует испанская пресса, 30-летний форвард понимает, что подписание бразильца будет весьма проблематично, учитывая позицию "красных". Поэтому он уже выразил свою позицию руководству "сине-гранатовых", которая состоит в том, что "Барсе", в случае срыва переговоров по игроку мерсисайдского клуба, стоит предпринять попытки заполучить хавбека гельзенкирхенского "Шальке" Леона Горетцку.

Напомним, Моуринью нацелился на защитника "Барселоны". | soccernews.ru

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