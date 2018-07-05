Месси определил идеального кандидата на замену Паулиньо
Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси определил идеального кандидата на замену полузащитнику своей команды Паулиньо, который этим летом может сменить клубную прописку.
Так, по сведениям испанской прессы, аргентинец желает, чтобы в случае, если бразилец таки покинет "Камп Ноу", "сине-гранатовые" предприняли попытки подписать хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. По мнению 31-летнего форварда, француз обладает необходимыми качествами, чтобы вписаться в игровые схемы "Барсы".
Напомним, Месси озвучил проблемные позиции "Барселоны". | soccernews.ru
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|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
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|Эвертон
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|Лестер Сити
|38
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|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
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|Кристал Пэлас
|38
|44
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|Борнмут
|38
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|14
|Уотфорд
|38
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|Хаддерсфилд Таун
|38
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|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
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