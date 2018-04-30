Месси определил идеальную замену для Иньесты

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Месси определил идеальную замену для ИньестыВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси определил идеальную замену для капитана своей команды Андреса Иньесты, который уже ближайшим летом покинет клуб.

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинский форвард рассчитывает, что в новом сезоне больше игровой практики будет получать 20-летний полузащитник Карлес Аленья. По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", перспективный хавбек в будущем вполне может вырасти в одного из лидеров новой "Барсы".

В нынешнем сезоне Аленья забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за первую и вторую команды "Барселоны".

Напомним, "Барселона" в 25-й раз выиграла Ла Лигу. | soccernews.ru

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Zach

Как раз то время когда пора подтягивать молодежку.

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