Месси определил круг кандидатов на замену Иньесте

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси определил круг кандидатов на замену капитану своей команде Андресу Иньесте, который продолжит карьеру в японском "Виссел Кобе".

Так, по сведениям испанской прессы, в шорт-лист аргентинского форварда вошли Миралем Пьянич из туринского "Ювентуса" и два игрока ПСЖ - Адриан Рабьо и Марко Верратти. По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", "сине-гранатовые" должны подписать равнозначную замену своей легенде.

Напомним, российского ребенка назвали в честь Месси. | soccernews.ru