Месси определил круг кандидатов на замену Иньесте

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Месси определил круг кандидатов на замену ИньестеВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси определил круг кандидатов на замену капитану своей команде Андресу Иньесте, который продолжит карьеру в японском "Виссел Кобе".

Так, по сведениям испанской прессы, в шорт-лист аргентинского форварда вошли Миралем Пьянич из туринского "Ювентуса" и два игрока ПСЖ - Адриан Рабьо и Марко Верратти. По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", "сине-гранатовые" должны подписать равнозначную замену своей легенде.

Напомним, российского ребенка назвали в честь Месси. | soccernews.ru

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