Месси определил трех топ-игроков, которые могут стать заменой для Неймара

Теги барселоналионель мессинеймаранхель ди марияпауло дибалаусман дембеле

Месси определил трех топ-игроков, которые могут стать заменой для НеймараФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси определил трех топ-игроков, которые могут стать заменой для его партнера по линии атаки в клубе Неймара, который текущим летом может перейти во французский ПСЖ.

Как информирует испанская пресса, возможной альтернативой бразильцу ведущий бомбардир "сине-гранатовых" назвал Анхеля Ди Марию из того же ПСЖ, Пауло Дибалу из туринского "Ювентуса" и Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии".

Напомним, "Барселона" уже определилась с одним из кандидатов на замену Неймара. | soccernews.ru

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