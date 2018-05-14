Месси определил трех виновников поражения от "Леванте"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси определил трех виновников поражения своей команды во вчерашнем матче 37-го тура Ла Лиги от "Леванте".

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинец остался недоволен игрой защитников Йерри Мины и Нелсона Семеду, а также вингера Усмана Дембеле.

Первый присоединился к "Барселоне" прошлой зимой, а двое последних - перед текущим сезоном.

Напомним, Мина может больше не сыграть за "Барселону". | soccernews.ru