Месси определил трех виновников поражения от "Леванте"

Теги барселоналевантелионель мессинелсон семедуйерри минаусман дембеле

Месси определил трех виновников поражения от "Леванте"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси определил трех виновников поражения своей команды во вчерашнем матче 37-го тура Ла Лиги от "Леванте".

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинец остался недоволен игрой защитников Йерри Мины и Нелсона Семеду, а также вингера Усмана Дембеле.

Первый присоединился к "Барселоне" прошлой зимой, а двое последних - перед текущим сезоном.

Напомним, Мина может больше не сыграть за "Барселону". | soccernews.ru

комментарии
эх Месси

сам купил - сам недоволен

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Манчини назначен главным тренером сборной Италии

Манчини назначен главным тренером сборной Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов