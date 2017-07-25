Месси определил в альтернативу Коутиньо другую звезду АПЛ

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси хотел бы, чтобы его клуб подписал полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли.

Как информирует испанская пресса, аргентинец видит в 21-летнем хавбеке "шпор" альтернативу Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля", который в настоящее время является одной из приоритетных трансферных целей "сине-гранатовых".

Напомним, Месси определил трех топ-игроков, которые могут стать заменой для Неймара. | soccernews.ru