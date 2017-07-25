Месси определил в альтернативу Коутиньо другую звезду АПЛ

Теги тоттенхэмлионель мессибарселонакоутиньоливерпульделе алли

Месси определил в альтернативу Коутиньо другую звезду АПЛФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси хотел бы, чтобы его клуб подписал полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли.

Как информирует испанская пресса, аргентинец видит в 21-летнем хавбеке "шпор" альтернативу Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля", который в настоящее время является одной из приоритетных трансферных целей "сине-гранатовых".

Напомним, Месси определил трех топ-игроков, которые могут стать заменой для Неймара. | soccernews.ru

комментарии
правда

месси уже не футболист это не понятно кто. Я согласен с тобой, конь. Как говорил Фергюсон, футболист который решает всё и он выше тренера клубу конец. Так что Барселоне скоро конец, да и футболу тоже. После того как Реал купит Мбапе за 170 миллионов и он сядет на лавку и после таких заявлений Месси.

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Конь

У гнома явные признаки мании величия. Его в палату к наполеонам надо срочно определять.

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