Месси определился с именем для третьего сына

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Месси определился с именем для третьего сына

Ведущий форвард "Барселоны" Лионель Месси определился с именем для своего третьего сына, который появится на свет в конце февраля - начале марта.

Как сообщает Four Four Two, 30-летний аргентинец и его супруга Антонелла Роккуццо назовут ребёнка Чиро.

Напомним, что в семье Месси уже есть два сына - Тиаго и Матео.

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