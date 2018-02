Месси определился с именем для третьего сына

Ведущий форвард "Барселоны" Лионель Месси определился с именем для своего третьего сына, который появится на свет в конце февраля - начале марта.

Как сообщает Four Four Two, 30-летний аргентинец и его супруга Антонелла Роккуццо назовут ребёнка Чиро.

Напомним, что в семье Месси уже есть два сына - Тиаго и Матео.

