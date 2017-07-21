Месси определился с возможной заменой для Неймара
Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси не хочет, чтобы его партнера по линии атаки в команде Неймар покидал клуб.
Однако, как информирует испанская пресса, аргентинец уже определился с тем, кто может стать достойной заменой его одноклубнику, который может перебраться во французский ПСЖ. Так, пятикратный обладатель "Золотого мяча" хотел бы видеть сменщиком бразильца Пауло Дибалу из туринского "Ювентуса".
Напомним, Дани Алвес уговаривает Неймара перейти в ПСЖ. | soccernews.ru
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