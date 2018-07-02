Месси определился со своим будущим в сборной

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси определился со своим будущим в национальной команде, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 31-летний форвард решил продолжить международную карьеру. Лидер атак "бело-голубых" уже строит планы на 2019-й год, когда в Бразилии состоится 46-й розыгрыш Копа Америка. Аргентинец надеется, что уже в следующем году ему таки удастся выиграть со сборной первый трофей.

Напомним, форварды ПСЖ отправили Месси и Роналду домой из России. | soccernews.ru