Месси определился со своим будущим в сборной

1 Теги аргентиналионель месси

Месси определился со своим будущим в сборнойКапитан сборной Аргентины Лионель Месси определился со своим будущим в национальной команде, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 31-летний форвард решил продолжить международную карьеру. Лидер атак "бело-голубых" уже строит планы на 2019-й год, когда в Бразилии состоится 46-й розыгрыш Копа Америка. Аргентинец надеется, что уже в следующем году ему таки удастся выиграть со сборной первый трофей.

Напомним, форварды ПСЖ отправили Месси и Роналду домой из России. | soccernews.ru

Комментарии
Strateg

У Аргентины нет команды и мертвый состав, это будет чудо, если они хоть что-то выиграют в ближайшее время

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