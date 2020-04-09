Месси опроверг слухи о своем возможном переходе в "Интер" и выплате залога за Роналдиньо
Капитан "Барселоны" Лионель Месси опроверг слухи о том, что он перейдет в "Интер".
Также футболист высказался по поводу новости, что он внес залог в размере 1,6 млн евро, благодаря чему его бывшего одноклубника Роналдиньо перевели из тюрьмы под домашний арест.
Ранее сообщалось, что Роналдиньо выпустили из парагвайской тюрьмы.
Месси в своем инстаграме в сторис написал: "Фейк-ньюс. Недавно они писали то же самое о "Ньюэллс Олд Бойз", и это тоже было неправдой. Слава богу, что им никто не верит".
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|Атлетико Мадрид
|20
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|20
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|Валенсия
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|9
|Вильярреал
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|Осасуна
|20
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|Алавес
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|Эйбар
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