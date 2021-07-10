Месси опубликовал фотографию сборной Аргентины в преддверии финала Кубка Америки

Теги аргентинабразилиялионель месси

Месси опубликовал фотографию сборной Аргентины в преддверии финала Кубка Америки

Фото твиттер Кубка Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси передал настрой своей команды накануне финального матча Кубка Америки-2021 против Бразилии.

34-летний нападающий выложил в инстаграме фотографию, на которой запечатлены все футболисты и тренеры "альбиселесте".

Финал Кубка Америки состоится в ночь на воскресенье, начало игры - в 03:00 мск.

Не пропустите: Главный тренер сборной Бразилии рассказал как будет играть против Месси в финале Кубка Америки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Черчесов ответил на претензии по поводу своей пресс-конференции

Черчесов ответил на претензии по поводу своей пресс-конференции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов