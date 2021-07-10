Месси опубликовал фотографию сборной Аргентины в преддверии финала Кубка Америки

Фото твиттер Кубка Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси передал настрой своей команды накануне финального матча Кубка Америки-2021 против Бразилии.

34-летний нападающий выложил в инстаграме фотографию, на которой запечатлены все футболисты и тренеры "альбиселесте".

Финал Кубка Америки состоится в ночь на воскресенье, начало игры - в 03:00 мск.

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