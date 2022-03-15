Месси опустился на 20-е место в рейтинге претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal.com
Фото твиттер ПСЖ
Портал Goal.com обновил рейтинг претендентов на "Золотой мяч" по итогам сезона 2021/22.
Действующий обладатель награды нападающий ПСЖ Лионель Месси опустился с 10-го на 20-е место.
Полностью топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:
1) Роберт Левандовски ("Бавария");
2) Карим Бензема ("Реал");
3) Мохамед Салах ("Ливерпуль");
4) Килиан Мбаппе (ПСЖ);
5) Лука Модрич ("Реал");
6) Садио Мане ("Ливерпуль");
7) Бернарду Силва ("Манчестер Сити");
8) Винисиус Жуниор ("Реал");
9) Душан Влахович ("Ювентус");
10) Рияд Махрез ("Манчестер Сити");
11) Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль");
12) Эдуар Менди ("Челси");
13) Себастьян Аллер ("Аякс");
14) Томас Мюллер ("Бавария");
15) Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити");
16) Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед");
17) Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д);
18) Фил Фоден ("Манчестер Сити");
19) Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг");
20) Лионель Месси (ПСЖ).
Не пропустите: Критерии вручения "Золотого мяча" будут изменены: подробности. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18