Месси опустился на 20-е место в рейтинге претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal.com

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Месси опустился на 20-е место в рейтинге претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal.com

Фото твиттер ПСЖ

Портал Goal.com обновил рейтинг претендентов на "Золотой мяч" по итогам сезона 2021/22.

Действующий обладатель награды нападающий ПСЖ Лионель Месси опустился с 10-го на 20-е место.

Полностью топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:

1) Роберт Левандовски ("Бавария");

2) Карим Бензема ("Реал");

3) Мохамед Салах ("Ливерпуль");

4) Килиан Мбаппе (ПСЖ);

5) Лука Модрич ("Реал");

6) Садио Мане ("Ливерпуль");

7) Бернарду Силва ("Манчестер Сити");

8) Винисиус Жуниор ("Реал");

9) Душан Влахович ("Ювентус");

10) Рияд Махрез ("Манчестер Сити");

11) Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"); 

12) Эдуар Менди ("Челси");

13) Себастьян Аллер ("Аякс");

14) Томас Мюллер ("Бавария");

15) Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити");

16) Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед");

17) Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д);

18) Фил Фоден ("Манчестер Сити");

19) Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг");

20) Лионель Месси (ПСЖ).

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