Месси организовал ужин для игроков "Барселоны"

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Капитан "Барселоны" Лионель Месси организовал ужин для партнеров по команде после победы над "Валенсией" (3:2) в 34-м туре Ла Лиги.

Сегодня Лео организовал ужин у себя дома и пригласил на него партнёров по команде. Месси хотел отметить победу над "Валенсией" вместе с командой и помочь игрокам сплотиться перед игрой с "Атлетико".

33-летний футболист очень вовлечён в работу по организации позитивного настроения в "Барсе", пишет Diario Sport.

"Барселона" сыграет с "Атлетико" в субботу, 8 мая, на Камп Ноу. В случае победы каталонцы обойдут команду из Мадрида в турнирной таблице Ла Лиги.

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