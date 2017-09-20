Месси остался доволен игрой Паулиньо в матче против "Эйбара"

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Месси остался доволен игрой Паулиньо в матче против "Эйбара"Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси остался доволен игрой полузащитника своей команды Паулиньо во вчерашнем матче Ла Лиги против "Эйбара".

Как информирует sport.es, аргентинского бомбардира впечатлила не только прекрасная физическая форма 29-летнего хавбека, но и то, как он взаимодействовал с ним на поле.

Отметим, что в матче против "Эйбара" Паулиньо забил гол и отдал результативную передачу на Месси.

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