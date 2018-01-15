Месси остался доволен первыми днями Мины в "Барселоне"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси остался доволен первыми днями, проведенными новичком "сине-гранатовых" Йерри Миной в его команде.

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинец высоко оценил игру 23-летнего бека во время его первой тренировки с новой командой. По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", у колумбийца есть все качества, чтобы стать новым лидером обороны "Барсы".

Напомним, Мина стал самым высоким игроком "Барселоны" в истории. | soccernews.ru