Месси остался доволен трансфером Паулиньо

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Месси остался доволен трансфером ПаулиньоФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси остался доволен приобретением своим клубом полузащитника китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо.

Как информирует El Mundo Deportivo, аргентинский бомбардир остался под впечатлением игры бразильца еще во время товарищеского матча их сборных этим летом. Поэтому изначально лидер "сине-гранатовых" выступал за то, чтобы Паулиньо оказался в "Барселоне".

Напомним, Месси выступил против возможного обмена игроками "Барселоны" и "Ливерпуля". | soccernews.ru

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